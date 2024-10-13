大選一周回顧　賀錦麗打媒體閃電戰　特朗普頻談關稅

美國大選倒數約3周，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，以及共和黨總統候選人、前總統特朗普繼續密鑼緊鼓到各州拉票，特別是關鍵搖擺州。過去一周，賀錦麗連番接受不同媒體訪問爭取曝光率，特朗普則繼續借颶風引發的嚴重災情，攻擊賀錦麗及聯邦政府救災不力。民調顯示雙方在關鍵搖擺州支持度差距收窄至近1個百分點。以下是美國時間上周日（10月6日）至上周六（10月12日）的一周大選重點回顧：

【10月6日】

•特朗普當日到關鍵搖擺州威斯康辛州朱諾國際機場造勢，是他一周內第4天在該州拉票。他繼續威脅向從墨西哥進口美國的汽車加徵關稅，稅率更要增至200%。他抨擊華府應對颶風海倫妮的表現是史上最差，指摘賀錦麗讓災民陷入困境。

•賀錦麗與副手沃爾茲展開「媒體閃電戰」，接受不同媒體訪問爭取曝光率。賀錦麗出席播客節目討論女性和家庭問題，對於特朗普的副手萬斯早前調侃美國由「無孩貓姑婆」領導，賀錦麗斥是刻薄之言。

【10月7日】

•時值以巴戰事一周年，特朗普探訪紐約市猶太教正統派拉比的墓地，並在佛羅里達州邁阿密名下高爾夫球度假村舉行紀念活動。他揚言當選後將剷除美國反猶勢力，指摘民主黨內部存在反猶思想，抨擊華府對美國籍人質坐視不理。

•賀錦麗在副總統官邸外舉行以巴戰事紀念活動，她向喪生的超過4萬名巴勒斯坦平民致意，同時承諾會確保以色列擁有自衞所需資源。《六十分鐘時事雜誌》同日播出賀錦麗和沃爾茲專訪，她再宣傳個人政綱，又抨擊特朗普無意與他人對話。

【10月8日】

•特朗普出席播客節目形容現屆政府是史上最差，總統拜登和賀錦麗都存在認知問題，應被罷免。他也繼續批評華府應對颶風不力，暗示民主黨通過作弊手段影響共和黨在佛羅里達州的優勢，又讚揚共和黨的佛州州長德桑蒂斯應對颶風表現。

•賀錦麗在紐約連續接受多個電台和節目專訪，除了宣傳個人政綱外，她也承諾當選後會在內閣中任命共和黨人。賀錦麗指摘特朗普散布有關華府扣起佛州颶風災民補助金的謠言，是高度不負責任，又透露德桑蒂斯拒接她來電，直指是操弄政治。

【10月9日】

•特朗普重返關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州拉票，穿梭多個工人階級地區，期望爭取藍領選民支持。他承諾當選後推動水力壓裂開採能源，讓該州向全世界供應能源，同時減免一半能源價格。特朗普又提及自己的經濟政綱，包括向進口商品加徵關稅。

•面對颶風米爾頓吹襲佛州，賀錦麗在紐約以視像形式出席聯邦風災簡報會，聽取颶風準備情況，並警告趁機哄抬物價者將被追究責任。賀錦麗競選團隊推出一則新廣告，重點回應選民關注的通脹問題。

【10月10日】

•特朗普到關鍵搖擺州密歇根州底特律拉票，承諾當選後推動汽車貸款利息扣稅，又揚言向中國汽車徵收所需關稅，就算高達1,000%也要阻止中國打擊美國市場。他警告一旦賀錦麗當選，整個美國都會像底特律，暗示當地經濟不振卻引來批評。

•賀錦麗當日上午到關鍵搖擺州內華達州拉斯維加斯出席市民大會，回應拉丁裔選民提問。她同晚轉往亞利桑那州錢德勒拉票，讚揚該州已故聯邦共和黨參議員麥凱恩倒戈捍衞《平價醫療法案》，並呼籲亞利桑那人在下月公投支持維護墮胎權。

•民主黨的前總統奧巴馬在賓夕凡尼亞州匹茲堡為賀錦麗拉票，呼籲黑人選民票投賀錦麗。奧巴馬期間斥責黑人男性選民想出各種理由和藉口不支持賀錦麗，背後只是不喜歡由女性擔任總統，言論引起爭議。

【10月11日】

•特朗普到科羅拉多州奧羅拉造勢，承諾當選後打擊當地的委內瑞拉黑幫問題，把他們送入監獄和驅逐出美國，呼籲對殺害美國人的移民處以死刑，又形容民主黨籍州長波利斯軟弱和無能。

•賀錦麗到關鍵搖擺州亞利桑那州斯科茨代爾拉票，強調美國需要健康的兩黨制，保持最強大民主國家地位，呼籲共和黨及無黨派人士反對特朗普，更承諾當選後會成立兩黨政策顧問委員會。她同日登上時尚雜誌《VOGUE》封面，以增加宣傳。

【10月12日】

•特朗普到內華達州拉斯維加斯出席拉丁裔圓桌會議，向拉丁裔移民表達支持，並宣傳經濟政策。他之後到加州科切拉造勢，加州是賀錦麗進入聯邦政府前的根據地，特朗普指摘賀錦麗從第三世界輸入非法外籍黑幫和移民罪犯。

•賀錦麗到關鍵搖擺州北卡羅萊納州羅利，視察當地早前受颶風海倫妮吹襲後的恢復情況，承諾向災民提供聯邦援助，並會見當地黑人領袖。她同日公開個人醫療報告，醫生指她有季節性過敏問題，但整體健康狀況良好，能勝任總統職務。