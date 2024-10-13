特朗普再選總統　誓言讓國家再次偉大

美國共和黨總統候選人特朗普與眾不同的政治生涯，從2016年11月8日首次勝選開始，當時已創下多項紀錄，包括最年長總統當選人、首位從未擔任公職或軍職總統及首名被兩度彈劾總統等。經歷2020年敗選，成為近代唯一未能連任總統，他今屆誓言捲土重來，「讓美國再次偉大」。

特朗普1946年6月14日，在紐約市皇后區出生，年輕時已接手父親房地產生意，並擴展至其他領域，包括酒店、賭場、高爾夫球場、選美活動及世界各地品牌產品等。儘管經歷多次瀕臨破產困境，他仍被視作上流成功人士化身，就算在感情路上亦未算失敗，即使經歷3段婚姻，一共育有5名子女，其中第三任妻子梅拉妮亞正是美國前第一夫人。

2017年1月20日，特朗普就任美國第45任總統，惟其任內充斥醜聞、受查及激烈黨派分歧，難怪被支持者及批評者形容其任期屬於「史無前例」。例如，他分別於2019年12月及2021年1月被當時由民主黨控制國會眾議院兩度彈劾，均由黨友控制參議院攔下。2024年5月，他被判34項偽造商業記錄罪名成立，成國家首名刑事審判被定罪前總統。

除了影響國家政治環境，特朗普當選總統也改變共和黨生態。在1990年至2000年年代，共和黨陷入嚴重意識形態分歧，一派側重於大企業及全球貿易，另一派則側重於文化及社會議題，多名共和黨前總統候選人試圖同時迎合兩方陣營。自2016年後，許多共和黨人開始相信，通往選舉成功唯一道路在於吸引特朗普選民基礎，黨內公職候選人紛紛尋求其支持。

與過去共和黨人取態極為不同，在應對非法移民問題上，特朗普採取極為激進政策，包括提倡在美墨邊境興建圍牆，再加上主動退出多個國際聯盟，甚至親近專制主義國家領導人等。他主張「美國優先」政策，以及向中國發起貿易戰，也對美國全球領導地位產生深遠影響。此外，他亦習慣打破不成文政治及社會規範，包括曾拒絕公開個人或公司財務資訊，甚至在任內經常攻擊手下敗將希拉妮，打破總統勝選後大方肯定對手傳統。

若要數到特朗普至今違背政治規範最嚴重事件，那就是沒有承認民主黨代表拜登勝出2020年總統選舉，觸發國會山莊2021年1月6日暴亂事件，更缺席對方就職典禮，進一步加深國家分歧。特朗普是次再度參選，全球正關注美國未來4年會否再次迎來「狂人治國」之餘，難免關心他一旦落敗，會否引發激烈衝突。