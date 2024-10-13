賀錦麗身份標籤多樣　關注社會成優勢

美國民主黨候選人賀錦麗1964年在加州奧克蘭出生，由來自印度母親獨力撫養長大。在成長過程中，受少數族裔身份影響，她親眼見證國家種族問題，促使立下從事法律志向。由於在法律界表現出色，她步入政壇，並於2021年成為史上首位非裔兼亞裔女副總統。

賀錦麗自1990年開始法律生涯，由1998年至2003年出任三藩市地區助理檢察官，2004年起擔任三藩市地區檢察官，直至2010年當選加州檢察總長。在任期間，她以關注性犯罪、人口販賣及有組織犯罪而聞名，受到改革主義影響，致力從根本降低犯罪率。

2020年5月，黑人男子弗洛伊德在明尼蘇達州遭受白人警員跪殺身亡，事件引發各地大規模示威，時任總統特朗普飽受批評，種族問題再次成為全國關注焦點之一。賀錦麗因其非裔身份而得到黑人選民認可，再加上其工作經驗沒有明顯缺陷，亦有充分競選經驗，獲前副總統拜登選定為競選拍檔。

儘管一路平步青雲，賀錦麗卻在副總統之位折戟沉沙，被外界批評缺乏從政思路，甚至被非法移民氾濫問題難倒，被冠以「邊境沙皇」惡名。在宣布參選總統後，她難以說出自身特點，只能依靠拜登政府過去4年政績拉票。

自踏入政壇以來，賀錦麗獲有色人種、年輕選民及進步派人士支持。部分非裔選民視她為另一個奧巴馬，相信能夠為非裔同胞爭取更美好未來，而支持保障墮胎權益女性、性少數群體（LGBTQ）希望賀錦麗能為他們帶來一個更有包容性社會。

在政綱中，賀錦麗將更多目光投放在社會平權及經濟問題之上。她誓言將為一億工人及中產階級減稅，同時降低日常成本，並提議擴大兒童稅收抵免。針對社會問題，她承認將堅持恢復生育自由及保護公民權利，努力推動平等法通過，保障LGBTQ權益。