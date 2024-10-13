部分朝垃圾氣球搭載GPS　或可定點引爆

南韓聯合參謀本部周日（13日）指，北韓向南韓空飄的部分垃圾氣球搭載了全球定位系統（GPS），正在分析北韓是否能在特定地點爆破氣球。

聯合參謀本部表示，今年5月28日至10月11日，北韓合共對南韓空飄垃圾氣球28次，數量逾6,000個。北韓的爆破垃圾氣球方式是利用裝載的定時加熱器，在經過預定時間後，加熱器啟動並燃燒氣球下方的垃圾膠袋。若北韓不只用GPS追蹤垃圾氣球的移動路線，日後再進一步使用遠程爆破垃圾氣球的裝置，這等於蓄意把氣球當作武器，與過往的挑釁性質截然不同。韓軍指出，垃圾氣球即使搭載GPS，也無法擺脫氣象條件的影響，正監視朝方提升氣球懸浮技術的可能性，並為應對突發狀況做準備，同時進一步分析朝方可能選擇的空飄時間和地點。

另外，南韓外交部宣布美日韓第14次副外長協商會議將於周三（16日）在首爾舉行，討論朝鮮半島等地區及全球事務合作、美日韓合作未來發展，以及北韓在美國大選前後發起挑釁的可能性和應對方案等。美韓和日韓則會分別於周三和周四（17日）舉行副外長會談。

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