從房地產商人到總統　特朗普經歷一覽

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2020年敗選後捲土重來，並稱2028年不再參選總統，即代表今次是其尋求再度入主白宮「最後一戰」。以下是他的過往重要時刻：

1946年6月14日： 在紐約皇后區出生

1959年： 入讀紐約軍事學院

1964年： 入讀紐約福德姆大學

1966年： 轉往賓夕凡尼亞大學商學院就讀

1971年： 接管父親房地產公司

1977年： 與首任妻子伊萬娜結婚

1987年： 出版自傳《交易的藝術》

1991年： 首次為公司申請破產保護

1992年： 與伊萬娜離婚

1993年： 與第二任妻子梅普爾斯結婚

1996年： 收購選美節目美國小姐

1999年： 與梅普爾斯離婚

2000年： 退出美國改革黨總統初選

2001年： 加入民主黨

2004年： 出演真人騷《飛黃騰達》

2005年： 與第三任妻子梅拉妮亞結婚

2009年： 加入共和黨

2015年6月16日： 宣布競逐2016年共和黨總統初選

2016年7月19日： 成為共和黨總統候選人

2016年11月8日： 當選美國第45任總統

2019年12月18日： 國會眾議院通過兩項彈劾條款

2020年2月5日： 參議院就彈劾宣判無罪

2020年8月24日： 取得共和黨總統候選人提名

2020年11月3日： 在總統選舉不敵拜登

2021年1月6日： 支持者衝擊國會山莊

2021年1月13日： 眾議院通過彈劾議案

2021年1月20日： 完成總統任期

2021年2月13日： 參議院就彈劾宣判無罪

2021年12月10日： 推出自家社交平台「真相社交」

2022年11月15日： 宣布競逐2024年總統選舉

2023年3月30日： 捲入掩口費案被控34項罪名

2023年5月9日： 誹謗女作家案罪成

2023年6月8日： 不當處理密件案被控37項罪名

2023年8月1日： 涉嫌干涉及推翻2020年總統選舉結果被控4項罪名

2023年8月14日： 喬治亞州干預選舉案被控41項罪名

2024年5月30日： 掩口費案罪成

2024年7月13日： 在賓夕凡尼亞州競選遇刺受傷

2024年7月18日： 成為共和黨總統候選人