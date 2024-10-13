航班延誤引不滿　中國遊客沙特機場示威喊錯辱華口號

中國遊客在十一長假返程期間，在沙特阿拉伯的利雅得機場遇航班延誤，有數十人在場抗議，疑因英語水平欠佳而不斷大叫「Go back to China（滾回中國）」這句辱華口號。有在場的中國遊客發文形容：「示威變示弱，當時都不敢說自己是中國人。」

有目擊者表示，受影響旅客原定於上周日（6日）凌晨2時乘搭SV888航班從沙特阿拉伯首都利雅得飛往北京，因機場先宣布延誤兩小時，但值機人員突然撤離崗位，讓旅客感到不安。經過多次交涉，機場方面表示航班將延誤10個小時。中國遊客等候多時仍未能登機，聯繫中國駐當地大使館後，機場方面才回覆起飛時間再次被推遲至翌日凌晨2時，航班最終順利起飛，抵達北京。

受影響旅客在機場滯留近24小時後，情緒爆發，集體在機場示威。影片中，一名披藍色外套的戴帽男子在人群前排，不斷左右走動，帶領在場遊客高呼口號，疑以此表達對航機延誤的不滿，期間吸引許多外國旅客留步了解。惟他們叫出「Go back to China」這句帶有歧視和驅逐意味的口號，疑是中式英文直譯所致。影片傳回內地網絡後，大批網民紛紛留言「丟人」，嘲笑示威旅客的英語水平，認為是示弱式維權。