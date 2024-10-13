特朗普專注從政　「炒你魷魚」成金句

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普過去近10年來，在政治上引起無數爭議，種種驚人決策，也許可以從其前半生從商經歷窺見一斑。

特朗普1946年6月14日在紐約皇后區出生，其父是德國移民之子，母親則是蘇格蘭移民。他的父親早年經營房地產致富，特朗普成年後繼承父親事業。至於兄長弗蘭德（Fred Trump）成為航空公司機師，卻在中年時死於酗酒，特朗普往後抗拒飲酒。

根據其父回憶，特朗普小時候有行為障礙，十分粗暴，13歲時被送入紐約軍事學院，希望向他灌輸紀律意識。特朗普指自己很享受軍校操練及生活方式，之後入讀紐約福德姆大學，再轉校到賓夕凡尼亞大學，並於1968年取得經濟學學士學位。1960年代末越戰期間，他以就學為由免服兵役，後來獲醫生診斷出生骨刺，令其毫無從軍經驗。

在就讀大學時期，特朗普開始投資賓夕凡尼亞州費城房地產，畢業後加入父親公司，1970年代把業務擴展至維珍尼亞州、俄亥俄州、內華達州及加州等地。當繼承父親公司後，他首單大生意是接手紐約一間破產酒店開發業務。縱使手頭無足夠資金，他動用自己與酒店業私人關係，以及父親政治影響力，獲得市政府長達40年稅務減免，最終成功達成交易。

然而，獨特生意頭腦也令特朗普瀕臨破產。儘管已坐擁特朗普國際酒店及特朗普大樓等重要資產，他1990年借入巨款興建口中「世界第8大奇迹」賭場，卻錄得嚴重虧損，最終旗下兩間公司難逃申請破產保護命運。他最終東山再起，一度成功償還債務，不過再有名下公司2009年及2014年需申請破產。

在房地產及博彩事業失意之際，特朗普轉而在美國及海外從事其他業務，出版多本商業建議書籍，包括自傳《交易的藝術》，又把自己品牌授權予高爾夫球場、酒店度假村、牛排、伏特加及樽裝水。2004年至2015年，特朗普出演電視真人騷《飛黃騰達》，以主持人身份挑選參賽者，並留下一句句經典對白：「炒你魷魚！（You’re fired!）」