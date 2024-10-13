白人草根撐特朗普　游離選民左右大局

美國共和黨總統候選人特朗普歷年支持者中，大部分是白人草根階層。分析指，由於特朗普副手萬斯選民構成與特朗普相近，預計共和黨在大選主要支持者背景不會有重大變化，是勝是敗將取決民主黨執政後有否流失選民，以及民主、共和兩黨誰能爭取更多「首投族」及游離選民支持。

根據2020年總統選舉後民調統計，特朗普支持者主要是保守派、共和黨人、已婚白人男性及基督教徒。他們無大學學歷，大部分人來自美國中西部及南方鄉村。《紐約時報》分析認為，特朗普獲得不密切關注政治、不追隨傳統新聞及不經常投票選民支持。另有美媒分析估計，小量工人階級黑人及拉丁裔男性或受特朗普經濟及移民政策吸引，可能改為支持共和黨。

共和黨策略分析師霍姆斯（Josh Holmes）認為，共和黨總統選舉名單需要一把更年輕聲音，與草根階層中25至50歲男性建立聯繫，萬斯正是合適人選。惟《華盛頓郵報》指出，萬斯在2022年競選俄亥俄州國會參議員時，得票無法像同州其他共和黨人一樣拋離民主黨對手。對比上屆共和黨副總統候選人彭斯，民調顯示萬斯沒有特別受到選民歡迎。