雙人夢中交流實驗成功　科技公司稱屬全球首例

英媒上周五（11日）報道，總部位於美國加州的一間神經科技公司聲稱，實現了兩個人在清醒夢期間雙向交流的實驗，認為是全球首例，聽來有如美國科幻動作片《潛行兇間》真實版。相關技術若經科學家驗證，將成為睡眠研究的重要里程碑，並可應用在心理健康治療、技能培訓等。

該公司表示，他們使用專門設計的設備，包括伺服器、裝置、Wifi和感測器等，遙距追蹤兩名研究參與者的腦電波，成功讓他們在各自家中睡覺的情況下，於清醒夢狀態中交換簡單訊息。清醒夢是指人在做夢時，意識到自己身處夢中，擁有清醒時的思考和記憶能力。

公司介紹實驗過程稱，伺服器偵測到第一位參與者進入清醒夢後，會從特殊語言中產生一個隨機單詞，並透過耳機傳輸給他，然後該參​​與者在夢中重複這個詞，由伺服器接收並儲存。8分鐘後，第二位參與者也進入清醒夢，從伺服器接收第一位參與者傳輸給她的儲存訊息，並在醒來時成功說出該單詞。另一對參與者也成功重複實驗。

雖然這個研究有待嚴格審查，但公司始創人拉杜加（Michael Raduga）對實驗結果充滿信心，相信在夢中交流的技術將變得普遍，成為繼人工智能後的大產業。