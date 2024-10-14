無人機群連續17日逼近　美軍基地一籌莫展

美國《華爾街日報》上周六（12日）報道，有不明無人機群去年12月連續17天闖入美國維珍尼亞州蘭利空軍基地管制空域，飛行模式複雜。國防部懷疑是中國或俄羅斯設備，多次追捕均以失敗告終，空軍基地更被迫取消夜間訓練任務，並把停放F22戰機轉移至其他陣地。美方官員本月發現，加州愛德華空軍基地附近亦出現不明無人機群。

自去年12月6日起，無人機群首次出現，通常於日落後45分鐘至一小時左右現身。領頭無人機長約6米，時速超過160公里，飛行高度約900米至1,200米，小型四軸旋翼無人機同時在較低空間飛行，偶爾會在空中盤旋。它們晚上約6時從北方繞過蘭利空軍基地，然後繼續往南超出雷達範圍，途中飛越俗稱「海豹六隊」的美國海軍特種作戰開發群大本營，諾福克海軍基地等敏感地點。無人機群重複上述模式，通常午夜前離開。

總統拜登收到匯報後，在白宮召開為期兩周會議，討論背後來源及應對方式。時任北美空防司令部及美國北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）指示官兵駕駛戰機，從無人機群上方近距離收集線索，當地警員也連續兩晚開車及徒步追逐無人機，仍一籌莫展。受限於聯邦法律及現實情況，軍方無法擊落或干擾無人機。無人機具備攜帶炸藥或致命化學品能力，令美軍大為緊張。

情報官員一度認為，在維珍尼亞州海岸附近國際水域漂浮一艘船與事件有關，海岸防衞隊登船後卻未發現任何證據，直至無人機去年12月23日最後一次出現也未能破案。