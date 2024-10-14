特朗普加州造勢　男子攜上膛槍及假記者證圖暗殺

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普上周六（12日）在加州科切拉山谷舉行造勢活動，警方在會場入口附近的檢查站攔截到一名可疑男子，他攜帶一把上膛霰彈槍、手槍和大容量彈匣，以及使用假記者和VIP通行證。警方當地周日（13日）指，涉事男子企圖暗殺特朗普。今次是特朗普3個月內，第3度成為暗殺目標。

疑犯是來自內華達州拉斯維加斯的49歲男子米勒（Vem Miller），他上周六在距離會場入口約400米的檢查站接受安檢，警方發現他攜帶假的VIP通行證和假記者證，以及一把已上膛霰彈槍、一把手槍和一個大容量彈匣，全部武器均未登記。他未能出示有效身份證明文件，警方搜查他的座駕發現武器，最終拘捕他。警方表示，事件沒有影響特朗普或活動參加者的安全。特勤局發聲明指，事件沒有影響保護任務，感謝協助保護活動的執法人員。

警方直指今次是另一次暗殺特朗普企圖，惟有知情執法人員向美媒透露聯邦調查局（FBI）認為特朗普生命沒有受威脅，所以不認為是企圖暗殺。

米勒是登記共和黨人，是一個極右反政府組織的成員。他擁有名校加州大學洛杉磯分校（UCLA）的碩士學位，曾於2022年參加內華達州州議會選舉，他認為自己是所謂的主權公民，這類群體不相信自己受到任何政府法規約束，除非他們同意。米勒早前曾因持有已上膛槍支和大容量彈匣而被立案，繳納5,000美元（約3.9萬港元）保釋金後獲釋。