美在以部署薩德及派兵操作　以巴開戰後首次

美國國防部周日（13日）宣布，將在以色列部署一套薩德導彈防禦系統，並派遣約100名美軍到當地負責操作，這是以巴去年10月7日開戰以來，美國首次派兵到以色列境內。

國防部發言人賴德指，美國總統拜登指示防長奧斯汀調動薩德系統及相關部隊到以色列，薩德系統可加強以軍的綜合防空系統，突顯美國對保衞以色列及在以美國人免受伊朗進一步彈道導彈襲擊的堅定承諾。他表示，這是美軍近幾個月進行的更廣泛調整一部分，支持以色列的防禦。知情美國國防官員透露，至少需要一周才能把新系統和必要的部隊調派到以色列。

薩德系統是一種移動防禦系統，可為以軍提供另一層防空防禦，保護城市、部隊和設施免受短程和中程彈道導彈的攻擊。

美媒指，五角大樓高層近日一直爭論美國在中東增加軍事存在是否能如願遏制戰爭，還是加劇局勢。以色列知道美國在中東的艦隊隨時準備協防，近日對黎巴嫩真主黨發動愈發激進的行動，美國參謀長聯席會議主席布朗曾在國防部和白宮的會議提出此問題，他也質疑美軍在中東擴大存在對整體戰備狀態的影響、即美軍對衝突做出快速反應的能力，包括對中國和俄羅斯。布朗、奧斯汀和其他官員試圖在遏制衝突和鼓勵以色列之間取得平衡。