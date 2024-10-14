真主黨無人機擊中以軍基地　4死58傷

黎巴嫩真主黨周日（13日）晚上向以色列中北部賓亞米納的一個國防軍基地發動無人機襲擊，造成4名以軍死亡，58人受傷。真主黨威脅，如果以軍繼續攻打黎巴嫩，將對以色列發動更多攻擊。襲擊後，以色列防長加蘭特和美國防長奧斯汀通電話商討事態。

真主黨稱當日向以色列發射無人機群，根據以軍初步調查，兩架真主黨Mirsad型自殺式無人機從海上方向飛入以色列領空，以色列雷達發現它們後，其中一架在海法市北部沿岸被擊落，以軍派出空軍戰機和直升機攔截第2架無人機，但它在雷達上消失，以軍無法追蹤，可能由為它飛得太貼近地面，防空警報亦沒有被觸發。無人機最終擊中第1戈蘭尼步兵旅的訓練基地飯堂，造成以軍士兵傷亡，大部分人是被彈片所傷，其中7名傷者情況嚴重。

以軍發言人哈加里表示，軍方正調查無人機如何在沒有觸發警報的情況下突破並擊中基地。他強調國防軍對事件擁有完全的行動控制權，敦促公眾在事實尚未確定時不要散布謠言。

美國五角大樓公布奧斯汀與加蘭特通電話，對在真主黨無人機襲擊中喪生的以軍表示哀悼。奧斯汀重申確保聯合國駐黎巴嫩臨時部隊和黎巴嫩武裝部隊安全的重要性，有必要盡快從黎巴嫩境內的軍事行動轉向外交，同時需解決加薩地帶嚴峻的人道主義問題。他還重申了美國對以色列安全堅定不移、持久和堅定的承諾。