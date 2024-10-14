台海貨運佔全球逾2成　美智庫警告中斷將重創經濟

台媒周一（14日）引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告指，價值約2.45萬億美元（約19.1萬億港元）的商品貨物前年通過台灣海峽運輸，佔全球海上交通的五分之一以上。報告警告，大陸漸趨強硬的立場引發可能動武控制台灣的憂慮，如海上封鎖台灣，恐重創全球經濟。

CSIS近日發表的報告指出，每年有數千艘大型貨櫃船和油輪在全球運送超過價值11.5萬億美元（約89.7萬億港元）的商品貨物與能源，其中通過台海的貿易額佔逾兩成。該智庫估計，台灣各港口前年處理約5,860億美元（約4.57萬億港元）的貿易，包括各經濟體之間的轉口貨物。台灣生產超過全球90%的先進晶片，廣泛應用於智能手機、資料中心和先進軍事設備，供應中斷可能使全球國內生產總值（GDP）損失數萬億美元。

報告指出，台海貿易運輸一旦受阻，航運公司為降低風險、避免保費飆升，將避開該區域，改道將增加成本，也會延誤生產，影響消費者。報告認為日本和南韓將是受影響最大的國家之一，因這兩個美國盟友高度依賴台海進口原料與能源，其中日本前年依賴台海運輸32%進口及25%出口商品，南韓同年依賴台海進口30%及出口23%商品。至於其他印太國家，澳洲也有27%的出口通過台海。