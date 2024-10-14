建圍牆打擊移民　特朗普防疫不力捱轟

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普，2017年入主白宮後在國內政策上着力履行當年競選承諾，包括限制移民、加強基建、減稅，以及廢除前一屆總統奧巴馬提出的《平價醫療法案》（ACA）。在特朗普任期最後一年，新冠疫情蔓延至美國，導致經濟急速萎縮，股市歷史性下跌，失業率嚴重飆升。他任內委任3名最高法院大法官，令最高法院倒向保守派至今。

特朗普2017年上任後簽署命令，表明其首要任務是廢除並取代ACA。國會共和黨人同年兩度提出廢除ACA的法案，均被民主黨人否決。最終共和黨人透過修改《減稅與就業法案》，禁止ACA通過徵稅執行個人責任罰款。《減稅與就業法案》同時降低公司和個人稅率，但被指不成比例地優待富人，大部分美國人只獲相對溫和的減稅。

移民問題上，特朗普禁止向7個以回教徒為主的國家公民發出入境簽證，又暫時禁止所有難民進入美國。他又履行承諾，沿接壤墨西哥邊界興建美墨邊境圍牆，資金問題卻在國會爆發爭議，最終導致政府停擺長達35天。特朗普政府2018年對非法移民實施「零容忍政策」，強制分離偷渡到美國的非法移民與其子女，受到多方譴責後於同年推翻有關政策。

新冠疫情2020年初傳播至美國，特朗普最初淡化疫情風險，直至同年3月才承認嚴重性，宣布美國進入國家緊急狀態，並推出《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》刺激經濟。但他驚人言論不斷，包括提出民眾可注射消毒劑殺滅新冠病毒，又抨擊美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇等人的防疫建議。美國最終有超過100萬人死於新冠感染，部分人歸咎於特朗普未能有效應對疫情。