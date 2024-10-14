特朗普奉行美國優先　屢退出國際協議

爭取重返白宮的共和黨總統候選人特朗普，2017年就職總統時道出其外交和貿易政策方針是「美國優先」，目標是減少貿易赤字和重新平衡國際聯盟責任。作為「極限施壓」手段，他在任內宣布退出多項國際協議。支持者贊同他履行「以實力謀和平」（Peace through strength）的保守派原則，批評者則不滿他令美國陷入孤立主義，削弱全球領導地位。

特朗普上任以來，陸續退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）、巴黎氣候協定、世界衞生組織（WHO）以及聯合國人權理事會，並重新談判《北美自由貿易協定》（NAFTA）。他摒棄美國優待盟友國家的慣例，帶頭要求北約成員國支付更多集體防禦費用，並以德國拒絕遵守為由撒走部分駐德美軍。在親信通俄醜聞背景下，特朗普未忌諱與俄羅斯總統普京接觸，但美國亦於2020年退出《開放天空條約》，特朗普指摘俄羅斯多次不遵守條約。他任內亦歷史性3次會晤北韓領袖金正恩，但在朝鮮半島無核化問題上未取得進展。

中東問題上，特朗普最初表明駐阿富汗美軍重點是反恐，並放寬交戰規則。他通過抓捕行動迫使回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪自殺身亡，又退出伊朗核協議《聯合全面行動計劃》（JCPOA），並讓美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。他把美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，引起巴勒斯坦自治政府不滿，但最終仍促成阿拉伯國家與以色列達成《亞伯拉罕協議》，又與阿富汗塔利班簽署歷史性協議，並決定從敍利亞和阿富汗撤走美軍。