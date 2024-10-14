朝軍炮兵全面射擊準備　韓軍加強火力待命態勢

因應南韓無人機滲透平壤，北韓國防省周日（13日）深夜公布人民軍總參謀部上周六（12日）已發出作戰預備指示，要求前線炮兵聯合部隊及承擔重要火力任務部隊做好全面射擊準備。南韓聯合參謀本部周一（14日）指，已指示部隊加強對朝監視警戒和火力待命態勢，應對北韓提升軍事威脅水平。

聯合參謀本部下達全面加強必要防衞態勢的指南，韓軍正密切關注朝軍動向，建構防衞態勢，但不能透露具體採取的行動。此前，人民軍總參謀部上周六下達作戰預備指示，命令國境線附近的炮兵聯合部隊和負責重要火力任務部隊進入完全射擊準備狀態，並依照戰時定員編制把全副武裝的8個炮兵旅在周日晚上8時前轉入射擊待命狀態，完成各種作戰保障工作。

南韓統一部發言人周一表示，北韓一直製造和誇大外部危機及緊張局勢，以團結薄弱的體系並控制其居民，相信指控南韓無人機滲透平壤都是出於類似意圖。發言人舉例指，2020年南北韓聯絡辦公室爆炸、2015年非軍事區地區埋設木箱地雷等事，都反映北韓會在需要時不斷升級局勢，可能是為了挑釁積累理由，或對南韓社會製造焦慮和混亂。

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