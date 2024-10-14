與以色列外長通話　王毅促終止加薩人道災難

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（14日）應約與以色列外長卡茨通電話。卡茨介紹以方對地區局勢的看法和關切，王毅指加薩地區的人道災難不應再繼續下去。當務之急是立即實現加薩全面永久停火，釋放所有人質，確保人道救援不受阻礙進入加薩。

王毅表示，以暴制暴無法真正解決各方合理關切。加薩衝突再次說明，巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心。國際社會的呼聲十分明確，那就是希望盡快回到「兩國方案」的政治解決軌道上來，最終實現以巴兩個國家和平共存、猶太和阿拉伯兩個民族和諧相處。中方高度重視以色列和伊朗間緊張局勢，地區進一步生戰生亂不符合任何一方利益。希望各方慎重行事，避免局勢陷入惡性循環。中方在地區事務上沒有任何私利，從不參與地緣爭奪，將繼續為推動局勢降溫、恢復區域和平發揮建設性作用。

王毅強調，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊依安理會決議授權執行維和任務，以方應採取切實措施保障聯黎部隊人員安全。卡茨說，發展對華關係是以方既定政策，符合兩國共同利益。以色列政府恪守在台灣問題上的一貫立場。王毅表示，中方對以政策維持連續性、穩定性，願隨著局勢緩和，盡快恢復各方面交往，推動兩國創新全面夥伴關係永續發展。希望以方採取有效措施保障在以中國機構和公民的安全。