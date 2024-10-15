伊朗外長盼與華緩和中東局勢　籲以色列避免冒險

中東局勢持續緊張之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（14日）與伊朗外長阿拉格齊通電話。王毅指出，當前加薩衝突負面影響明顯外溢，地區緊張局勢不斷升級。中方一貫主張通過對話協商解決熱點問題，反對激化矛盾、擴大衝突，反對採取軍事冒險行動，呼籲各方多做有利維護地區和平穩定的事。

阿拉格齊表示，伊朗對當前地區局勢全面升級風險深感關切，不願看到衝突進一步擴大。他指出，伊朗高度重視中方在國際事務中的重要影響，願與中方加強溝通協調，以外交手段推動局勢降溫；又呼籲以色列避免冒險，慎重行事。

王毅強調，中方將繼續展現負責任大國擔當，從事情本身的是非曲直出發，加強與各方溝通，匯聚更多國際共識和力量，為推動衝突降溫發揮建設性作用。他又指，中方樂見伊朗政府開展斡旋外交，與各方增進了解，改善與地區國家關係。中方支持伊朗與沙特阿拉伯實現歷史性和解，願共同推動中伊沙三方聯合委員會第二次會議取得積極成果，鞏固伊沙和解勢頭，為地區和平穩定注入正能量。雙方積極評價中伊關係，表示將保持各層級往來，推進務實合作。