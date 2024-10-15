傳以承諾只襲伊朗軍事設施　美於是部署薩德協防

美國傳媒周一（14日）報道，以色列總理內塔尼亞胡上周三（9日）與美國總統拜登通電話時，承諾只會打擊伊朗軍事設施報復，不會襲擊核設施或石油設施。而美國考慮到以方態度軟化，便決定在以色列部署薩德導彈防禦系統。

多名知情官員表示，內塔尼亞胡在上周三的通話中，立場比過往溫和，表明計劃只打擊伊朗軍事設施，他會繼續就報復伊朗行動諮詢美國，但不會等華府批准。以色列若不報復，可能會被伊朗視為軟弱，以方會有一系列措施，於11月5日美國大選前執行，為免行動被視為干預美國大選，以方會調整方案。內塔尼亞胡上周四（10日）召開安全內閣會議，歷時3小時，討論了現有選項，惟他沒有尋求內閣授權實施打擊。

一名前以色列高官透露，華府發出的暗示是會支持以色列消滅黎巴嫩真主黨，會向以色列調動薩德系統，並承諾提供一切所需武器，但以方可以稍後再對付伊朗。官員指，作為諮詢一環，以色列告訴華府計劃未來數周完成在黎巴嫩的地面行動。

以色列總理辦公室回應報道內容指，以方聆聽美國政府意見，但會基於以色列國家安全需要作出最終決定。