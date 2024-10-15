伊朗圖刺殺特朗普　美警告等同戰爭行為

美國政府早前曾警告共和黨總統候選人、前總統特朗普正面臨伊朗的暗殺威脅，知情美國官員周一（14日）透露，美方已向伊朗政府最高層傳遞信息，警告他們停止所有針對特朗普的陰謀，如果伊朗採取刺殺行動，美國會視之為戰爭行為。

該名官員表示，美國總統拜登定期聽取相關匯報，已下令團隊處理。美國高官在拜登指示下，向伊朗政府最高層發送信息，明言華府會視任何針對特朗普性命的圖謀是戰爭行為。伊朗否認干預美國事務，反指是美方數十年來干預伊朗，包括1953年伊朗政變推翻民選首相摩薩台，以及2020年擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。

白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）說，華府多年來密切追蹤針對特朗普的伊朗威脅，警告過德黑蘭若襲擊任何美國公民將會有嚴重後果，拜登政府視之為國家及國土安全的最優先事務，強烈譴責伊朗。薩維特重申，伊朗一旦襲擊任何美國公民，包括持續或曾服務美國的人士，會面臨嚴重後果。美國的有關機構正在持續、迅速地向特朗普的安全人員提供不斷變化的威脅信息，拜登亦下令特勤局應獲得所需的一切資源、能力和保護措施。