眾議院選舉公告發布　開始12天選戰

日本於上周三（9日）解散眾議院上周三（9日），本月27日大選。選舉公告周二（15日）發布，正式拉開為期12天的選戰，來自9個政黨的逾1,300人將爭奪465個議席。

執政自民黨總裁兼首相石破茂周二在福島縣磐城市為該黨候選人拉票，他呼籲選民為了日本、下一個時代，繼續支持自民黨和公明黨組成的執政聯盟。他說沒有福島的重建，就沒有東北的重建；沒有東北的重建，就沒有日本的重建，希望從福島縣傳遞自民黨關於重振日本的想法。對於自民黨政治獻金醜聞，石破茂稱該黨在深刻反省下參選，今次是「日本創生」的選舉，將再次打造全新的日本。他又揚言，在中國與俄羅斯侵犯日本領空，北韓幾乎每月發射導彈的情況下，只有自民黨和公明黨執政聯盟能夠守護日本獨立與和平。

自民黨政治獻金醜聞成為今次選舉的最大爭論點，經濟政策和安全保障政策亦是朝野各黨關注點。執政聯盟在眾議院解散前合共掌握288個議席，石破茂和公明黨黨魁石井啟一把兩黨能否獲得過半數的233席作為勝負指標。立憲民主黨黨魁野田佳彥希望實現政權更迭，目標是執政聯盟議席不過半。