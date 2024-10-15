京畿道11地劃為危險區域　禁散播反朝物品

南韓民眾過往經常在坡州市向北韓飄送反朝氣球。（Getty Images圖片）

北韓指控南韓軍方用無人機滲透平壤散播反朝傳單，兩國前線均進入射擊待命狀態。南韓京畿道周二（15日）宣布，近期南北韓關係急轉直下，為保護邊境地區民眾安全，把坡州市、金浦市、漣川郡3市縣內的11個地點指定為「危險區域」，禁止市民團體在指至地區利用氣球向北韓放飛傳單等物品。

京畿道第一副知事金成中召開記者會宣布基於《災害與安全管理框架法》劃定危險區域，應對北韓最近增加向南韓飄送的垃圾氣球及無人機事件，加上北韓人民軍參謀總部向前線炮兵部隊下達了做好完全射擊準備的指示，不排除朝軍會在南韓民眾散發反朝傳單時進行炮擊，因此散播反朝傳單被視為危險行為，可能導致軍事衝突。京畿道計劃在危險區域部署司法特警部隊，嚴厲打擊散播反朝傳單行為，嚴肅追究責任。

根據《災害與安全管理框架法》，若違法對北韓發放傳單，可處1年以下有期徒刑或1,000萬韓圜（約5.7萬港元）罰款。京畿道對上一次劃定危險區域是2020年6月，時任京畿道知事是共同民主黨的李在明。

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