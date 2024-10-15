華民兵船被指危險機動　中業島擦撞菲巡邏船

菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）周二（15日）指控中國海上民兵船在中菲有主權爭議的南海中業島附近危險機動，攔截和擦撞BFAR巡邏船，導致巡邏船船頭輕微凹陷。中國外交部發言人毛寧同日指，實際的情況是菲方公務船在中國管轄海域以危險方式航行，並與在該海域正常作業的中國漁船發生擦碰。菲方上述行為侵犯了中方主權，嚴重威脅中方漁船和人員的安全。

BFAR發聲明指，上周五（11日）上午約7時45分，BFAR近海巡邏船卡巴伊洛拿督號（BRP Datu Cabaylo）緩慢駛近鐵線礁4號礁時，編號00108的中國海上民兵船進行危險機動，試圖阻礙巡邏船前進。民兵船之後從右擦撞巡邏船，導致巡邏船右舷船頭有輕微凹陷。卡巴伊洛拿督號和同行的近海巡邏船桑迪拿督號最終完成例行海上巡邏任務，返回中業島避風港停靠。BFAR表揚卡巴伊洛拿督號船員依照授權繼續履行職責，維護菲律賓對其領海和專屬經濟區的管轄權和權利。

毛寧敦促菲律賓切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止任何可能導致局勢複雜化的行動。