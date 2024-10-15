NASA射探測器　研木衞二孕育生命條件

木衞二又稱歐羅巴（Europa）可能擁有支持生命的必要成分，包括水和能源等。為進一步研究木衞二是否適合孕育生命，美國太空總署（NASA）探測器木衞二快船（Europa Clipper）周一（14日）搭載太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭發射升空，預計2030年進入木星軌道。

木衞二快船於美東時間周一下午12時06分（香港時間周二凌晨12時06分），在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，並在發射後約1小時10分鐘成功進入軌道。它是NASA迄今打造最大型的行星探測太空船，長約30.5米，配有太陽能板，可利用太陽能供應電力。按NASA計劃，它將執行49次飛越木衞二任務，調查木衞二的冰殼確切厚度，以及冰殼如何與下方海洋相互作用等。

過去研究表明，木衞二赤道直徑約為3,100公里，達到月球直徑的90%，冰殼厚度則達到15至25公里，而在冰凍外殼下方，存在水深60至150公里的海洋，含水量可能是地球海洋的兩倍，而海洋底部可能存在類似地球深海熱液噴口。

NASA噴射推進實驗室行星科學家布拉提（Bonnie Buratti）表示，雖然已有證據表明木衞二蘊藏支持生命的必要成分，但必須到達該處才能尋找真實答案，今次任務並非探測生命，而是尋找生命的存在條件，相信木衞二能夠發現人類目前未知的東西。