美國促以色列改善加薩人道狀況　否則削減軍援

美國國防部長奧斯汀、國務卿布林肯周一（14日）去信以色列國防部長加蘭特及戰略事務部長德爾默，要求30天內改善加薩地帶人道狀況，否則美國暫緩提供更多軍事援助。

奧斯汀及布林肯指出，運往加薩的人道救援物資已大幅減少，促請以色列在指定時間內採取具體措施改善狀況。信中提到，未能持續承諾實施和維持措施或對NSM-20和美國相關法律下的美國政策產生影響。NSM-20是美國總統拜登去年發布的一份備忘錄，規定美國武器接收者須提供可信且可靠的書面證明，表明尊重國際法。美國國務院發言人米勒透露，同類信件4月時曾發出，雖然加薩接收的救援物資在一段時間內有所改善，但此後下降50%以上，上月進入加薩的救援物資是過去一年新低。米勒強調，美方必須看到以方不會任意拒絕救援物資進入加薩。

《耶路撒冷郵報》援引國防消息人士稱，以色列總理內塔尼亞胡可能別無選擇，只能遵守美國要求，即使意味放棄圍困加薩北部哈馬斯武裝分子的計劃。另有以色列傳媒稱，NSM限制不適用於防禦裝備，例如美國日前決定在以色列部署，應對伊朗導彈攻擊的薩德防衞系統。