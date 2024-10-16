陸再批賴清德雙十演說　美料短暫圍台軍演已達目的

大陸周一（14日）舉行大規模圍台軍演，但只持續一天，美國前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福分析指，北京或認為已達到對台發出政治信號的目的。法國外交部亦關切今次軍演，周二（15日）重申台海和平穩定不可或缺，反對以武力或脅迫單方面改變現狀。國台辦周三（16日）再評台灣總統賴清德雙十節演說，斥是不折不扣的台獨分裂主張。

國台辦發言人陳斌華周二批評賴清德雙十演說拋出台獨新謬論，不斷升級挑釁一個中國原則，將「新兩國論」更系統化、具體化，蓄意升高兩岸緊張局勢，形容為更具危害性、破壞性的「台獨自白」。陳斌華周三再指出，賴清德鼓吹所謂與國際社會合作，是要「倚外謀獨」，暴露其頑固台獨本性。陳斌華批評賴清德當局一直企圖通過渲染大陸威脅，企圖將台灣綁上台獨戰車，裹挾台灣民眾當台獨炮灰。陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

薛瑞福接受美媒訪問時指出，大陸圍台軍演似乎是非常針對雙十演說，故認為他們的意圖不是要進行一個長時間、旨在維持脅迫的演習，而是要強調其政治論點。台國安局長蔡明彥周三指出陸方今次圍台軍演以空中兵力動員強度較大，不排除接下來再有「聯合利劍-2024C」圍台演習，台方會料敵從寬，加強跟盟友合作。