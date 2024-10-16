喬治亞州提早投票　首日30.6萬票刷新紀錄

美國大選關鍵搖擺州之一的喬治亞州周二（15日）起開始提早投票，首日已有近30.6萬人投票刷新紀錄。

喬治亞州州務卿辦公室官員史特林（Gabriel Sterling）表示，提早投票首日票數紀錄是2020年的13.6萬張。他在首日投票結束前，已預料會創新高。喬治亞州有16張選舉人票，在當選門檻的270張選舉人票中舉足輕重。從最近幾次民調來看，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨總統候選人特朗普在喬治亞州選情膠著，雙方均有勝出機會。隨着大選投票日進入最後3周衝刺階段，目前39個州提早投票票數達500多萬張，數字僅佔2020年大選1.58億張選票3%左右。維珍尼亞州以70.8萬票佔最多，密歇根州、佛羅里達州各有超過60萬票，賓夕凡尼亞州則有逾40萬票。

賓夕凡尼亞州、北卡羅萊納州等關鍵選區的提早投票中，整體上民主黨領先共和黨，但共和黨較4年前有些許斬獲。亞利桑那、喬治亞、密歇根、內華達、北卡、賓夕凡尼亞及威斯康辛7個左右選情的7個搖擺州中，亞利桑那、內華達、北卡和賓夕凡尼亞是按黨派登記選民，但目前只有後兩者提早投票數據量較多。