【東方日報世界視線】美圍俄布局西南　南高加索打不通

美國圍堵俄羅斯是全面的。東部重心是烏克蘭，自2014年開始成功奪取政權，引發了2022年的戰爭。若美國收納烏克蘭入北約，俄羅斯南部黑海周邊和喀山，便會入美國勢力之內，可由此重複蘇聯革命初期西方聯軍入侵，由南部直逼莫斯科；這也是納粹德國入侵蘇聯的路線。烏克蘭淪陷則白羅斯勢危，俄羅斯整個西方屏障會被破壞。

南部另一重要攻防之地是高加索。北高加索各個自治共和國，例如車臣，獨立聲勢不小，造成了俄羅斯在上世紀90年代之後長期的動亂。俄羅斯總統普京上台後，幾經艱難才鎮壓成功。

南高加索3國在蘇聯解體後獨立，其中格魯吉亞幾經顏色革命，成為美國政治顛覆重心，與中亞的吉爾吉斯斯坦互相呼應。但這兩個國家缺烏克蘭強大的納粹主義組織，顏色革命奪取政權後，在隨後的民主選舉裏政治反覆，美國還不能如烏克蘭那樣控制大局。其中格魯吉亞地緣戰略作用尤重，一是可推動整個南高加索地區變化，牽動石油產國阿塞拜疆。二是使美國可控制黑海，與烏克蘭一起進逼俄羅斯以索契為中心的頓河流域和伊朗、土耳其，也與黑海克里米亞南北挾持黑海。因此，在烏克蘭之後，格魯吉亞是美國必取之地。

格魯吉亞轉為親俄

可惜是顏色革命的失敗，反映美國與歐盟的投入不足。2008年，當時親美的格魯吉亞政府貿然對俄宣戰並大敗，自治州的南奧塞梯和自治共和國阿布哈茲在俄羅斯支持下謀求獨立。格魯吉亞在政治、軍事上沒法擺脫俄羅斯的勢力，經濟上亦主要依賴俄羅斯。人民經歷顏色革命，對歐美多了抗拒，此所以美國仍要用顏色革命希望政治奪權，不再信任民主選舉，並且拉攏亞美尼亞，在格魯吉亞以外尋求替補。

但格魯吉亞執政黨（格魯吉亞夢想黨）在俄烏戰爭開始後，為免重蹈烏克蘭覆轍，把原來在俄羅斯與歐盟之間的平衡政策，轉為偏向俄國，且倣效俄國通過外國代理人法案，打擊美國在格魯吉亞的各方勢力。2023年中國與格魯吉亞簽戰略夥伴關係協議，是繼中國和香港與之建立自由貿易協議之後的重大舉措。2024年中國獲批建Anaklia新港口，中國正協助鞏固俄羅斯在格國的影響力。10月底的大選應是執政黨再勝，近期持續的城市暴動正被鎮壓，改變不了大選的結果。

中俄守着格魯吉亞，美國拉攏阿塞拜疆、亞美尼亞失敗之餘勢弱，南高加索難以為美國所奪。

研究院院長 陳文鴻