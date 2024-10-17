朝官媒報道炸毀兩韓公路　首披露修憲列韓為敵國

北韓官媒周四（17日）證實，北韓已修憲明確把南韓定義為「敵對國家」，為領袖金正恩去年12月提出的「兩國論」提供法律支持。官媒亦報道北韓周二（15日）炸毀兩韓陸路交通線，指出這是規定南韓為敵國的憲法要求，以及因敵對勢力政治軍事挑釁瀕臨戰爭邊緣的嚴峻安全環境而採取之必然、合法措施。

金正恩早前要求刪除憲法中有關兩韓統一的表述，並增設領土條款，規定在教育工作中把南韓稱為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。北韓本月7至8日召開最高人民會議修憲，但此前沒有公布涉韓朝關係及統一條款的具體修改內容。官媒指，作為徹底把北韓主權行使領域與南韓領土分離的階段性工作之一，北韓人民軍總參謀部周二採取措施，在南部邊境的東西部地區從物理上完全切斷了與南韓連接的朝方區段公路和鐵路。

北韓國防省發言人表示，北韓以爆破方法完全封閉了江原道高城郡甘湖里一帶的公路和鐵路60米區段，以及開城市板門區東內里一帶的公路和鐵路60米區段，今後會繼續採取措施令封閉的南部邊境實現永久要塞化。北韓國土環境保護省發言人指，爆破工作並未對周邊生態環境造成任何負面影響。

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