上合峰會反對貿易限制　華倡制定下個10年發展戰略

中國國務院總理李強周三（16日）在巴基斯坦伊斯蘭堡，出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。他就深化上合組織合作提出4點建議，包括圍繞使命任務加強戰略對接，制定好上合組織下個十年發展戰略；緊扣發展需求拓展務實合作，積極籌建上合組織開發銀行；聚焦主要風險做好積極應對；並順應民眾期待擴大人員往來。

李強指出，中方願跟各方一道把元首共識落地為有效行動，把「五個共同家園」的美好願景轉化為現實圖景。他提出，加強戰略溝通，通過對話消弭分歧、增進互信；深化減貧、數字經濟、綠色發展等合作，提升地區貿易投資便利化和互聯互通水平；加強聯合行動，打擊「三股勢力」，抓緊建設應對安全威脅和挑戰綜合中心、禁毒中心等；建設好上合組織數字教育聯盟，辦好民間友好論壇等品牌活動。

李強和成員國與會領導人簽署並發表聯合公報，批准上合組織建設相關決議。各代表團團長指出，相互尊重主權、獨立、領土完整、平等互利、不干涉內政、不使用或威脅使用武力的原則是國際關係可持續發展的基礎，重申應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。他們反對破壞多邊貿易體制、阻礙全球可持續發展的保護主義措施、單邊制裁和貿易限制，強調實施單邊制裁違反國際法並對其他國家和國際經濟關係造成不利影響。