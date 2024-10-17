外企借智能駕駛研究開展非法測繪　Tesla等否認涉事

中國國家安全部周三（16日）發文指，某境外企業公司通過與中國具有測繪資格的公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在中國非法開展地理訊息測繪活動。市場一度流傳此事可能與美國車廠Tesla、中國車廠極氪、中國科企四維圖新、以色列汽車科企Mobileye等有關。Tesla全球副總裁陶琳回應稱，合規是企業經營的底線，公司始終相信合規的智能化才是可持續發展的智能化，目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。

國安機關工作發現，境外A公司為某國重點敏感領域項目承包商，根據中國測繪法規定，並不具備在國內單獨開展地理訊息測繪活動的資格。為規避中國行業主管部門監管，該公司以汽車智能駕駛研究為由，將項目多次外包，最終委託具備測繪資格的國內B公司具體實施。在經濟利益誘惑驅使下，B公司淪為A公司的牽線木偶，而其具有的測繪資格也為A公司在中國境內非法獲取測繪數據起到掩護作用，威脅中國國家安全。

極氪母公司吉利控股集團高級副總裁楊學良周三晚率先在微博回應，稱此事跟極氪無關，也不是其合作夥伴所為，「謠言止於智者」。四維圖新亦表示，公司始終秉承合法、合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，將採取必要法律手段捍衞。Mobileye周四（17日）則指，他們在數據安全與法律合規領域持續投入，於中國等國家和地區在具備相關資格的合作方監督下全面依法經營，嚴格遵守所有相關法律法規，確保營運符合最高安全和合規標準。