警告無效中刀浴血　華裔警擊斃黑人女子

美國維珍尼亞州費爾法克斯縣一名華裔警員上月處理報案遇襲，負傷擊斃一名情緒失控且持刀攻擊的黑人女子。事發片段周一（14日）公開，開槍警員卻捲入是否使用過分使用武力爭議。

事發於上月16日，警員彼得‧劉（Peter Liu）接報前往公寓調查，敲門與等待多時後，情緒激動的33歲女子威爾遜（Sydney Wilson）前來開門，但未等對方入內便突然關門。劉只能再次敲門並說服威爾遜開門，她不久後開門步出單位，並持刀揮舞。劉見狀拔槍後退並警告威爾遜不得靠近，威爾遜毫不理會步步進逼。劉在威爾遜把刀刺向他時開第一槍，但威爾遜仍繼續攻擊。劉曾推開威爾遜，但威爾遜抓住他並繼續揮刀攻擊，劉於是連開多槍擊斃對方。

威爾遜曾效力喬治城大學女子籃球隊，球隊上月在社交平台發文哀悼威爾遜，形容她的離世是悲劇損失。隨着事發片段公開，貼文引起多名網民不滿，要求刪除貼文，多人認為警員開槍合理。但有部分網民認為，警員應使用電槍制服威爾遜，不應使用實彈。費爾法克斯縣警察局長戴維斯（Kevin Davis）回應稱，劉開槍時困在走廊死胡同內，額頭有多處刀具砍傷和劃傷的傷口，當時表現英勇，在壓力下處理得當。按照規定，開槍警員需接受內部調查。