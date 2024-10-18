澤連斯基跟歐盟及北約 討論其勝利計劃

烏克蘭總統澤連斯基周四（17日）在比利時布魯塞爾，先後會晤歐盟領袖及北約國防部長，討論結束俄烏戰事的「勝利計劃」，內容包括立即不設條件邀請烏克蘭加入北約，以及呼籲取消烏克蘭使用西方供應的遠程武器打擊俄羅斯境內目標的限制。

澤連斯基在歐盟理事會的演說中表示，如跟從其勝利計劃，戰事將會不遲於明年結束，如果烏克蘭的盟友不支持計劃，他們將犯下大錯，並增強俄羅斯的實力。澤連斯基又指，烏克蘭掌握情報，指中國仍在積極協助俄羅斯拖延戰爭，又指摘北韓和伊朗向俄提供協助，促請歐盟不要放鬆對俄羅斯的制裁壓力。

歐盟領袖會後發表聲明，呼籲迅速加強對烏克蘭的軍事支持，特別是快交付防空系統、彈藥及導彈。

另外，澤連斯基在北約總部表示，烏克蘭政府收到情報，指1萬名北韓士兵準備加入俄羅斯軍隊對抗烏克蘭，但未有詳細說明，他又警告如有第三國介入敵對軍事行動，將演變成世界大戰。北約秘書長呂特指，烏克蘭可以絕對放心，北約會採取一切必要措施，確保烏克蘭取勝。他重申烏克蘭已躋身北約行列，但沒有透露烏克蘭何時能加入。