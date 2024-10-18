黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸　英媒披露細節

黎巴嫩真主黨傳呼機今年9月發生大規模爆炸，造成39人死亡、超過3,400多人受傷。英國傳媒周三（16日）披露更多細節，包括電池隱藏炸藥的方式，取得台灣品牌授權等，行動從準備至實施經過長達數年。真主黨曾察覺傳呼機電池有異，但未安排大規模更換。西方消息稱行動由以色列情報機構摩薩德領導，以方及真主黨未有回應。

爆炸由季戊四醇四硝酸酯（PETN）塑膠炸藥造成，6克炸藥製成正方形薄片，置於兩個長方形電池格之間，連接一條高度易燃材料作為雷管，整個裝置包裹於火柴盒大小的金屬盒。電池名為LI-BT783，由於它不含可疑金屬，真主黨今年2月收到傳呼機後曾以X光掃描，但沒有異常。爆炸裝置導致電池容量減小，真主黨曾發現傳呼機耗電速度比預期快，但未引起重大疑慮。

為引導真主黨採購傳呼機，以色列特工找到台灣傳呼機品牌金阿波羅授權。金阿波羅董事長許清光稱，約3年前與前女員工Teresa Wu、她的新上司Tom達成授權協議，讓對方AR-924傳呼機使用金阿波羅品牌。2023年9月起，多個網站陸續上線介紹AR-924，網上也出現貼文稱讚電池性能卓越。真主黨年初意識到以色列竊聽手機通訊後採購傳呼機，AR-924銷售人員透過不斷降價而獲得訂單。