蔡英文訪歐洲議會　成台灣前總統首例

台灣前總統蔡英文周四（17日）抵達位於比利時布魯塞爾的歐洲議會，與約50名議員交流，成為首位來到歐盟總部所在地並進入議會大樓的台灣前總統。她向在場人士強調，台灣是值得信賴的民主夥伴，有意願也有能力為國際社會作貢獻。主持歡迎會的斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）表示，蔡英文到訪的最大意義是表明他們不能讓北京濫用一中政策。

萊克斯曼稱，蔡英文在總統任內勇敢面對北京威脅，又指北京是地緣政治中帶來最大問題者，正加強極權聯盟，民主陣營應更早合作準備應對，深化合作且勿讓對手為他們設下界線，強調發展關係是所有歐洲國家的主權權利。蔡英文致詞時，感謝歐洲議會支持台灣有意義參與國際組織，因應大陸試圖透過海上行動和空域入侵改變台海現狀，希望全球民主社會能團結遏阻此類危害地區和平穩定的行為。

被問及陸方有沒有施壓不准接待蔡英文，正遭北京制裁的萊克斯曼表明，自己不會對北京試圖的接洽有所反應，同時希望蔡英文來訪不會激起北京加強對歐貿易報復。早前另傳出英國考慮到外交大臣林德偉訪華在即，要求蔡英文延後訪英。前英國駐台代表麥瑞禮認為，英國並非屈從北京壓力，而是避免情況複雜化，又指中英關係不會重返天真又過分簡化的狀態。