特朗普遇刺中槍　調查報告促特勤局改革領導層

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普今年7月13日在賓夕凡尼亞州巴特勒縣造勢時遇刺受傷，特勤局被指保護不力。國土安全部獨立調查小組周四（17日）發表報告，批評特勤局固步自封，探員經驗不足，幾乎沒有反省事件，建議特勤局全面改革領導層，聘用外部人士，同時專注於保護要員安全任務。報告強調，特勤局必須是全球領先的政府保護機構，但巴特勒事件表明它仍未是。特勤局代理局長羅維強調，局方會繼續履行雙重使命，即保護要員及調查金融犯罪。

報告指，當天負責巴特勒縣場地安全的探員，未能在集會前徹底確保主要安全措施到位，部分由於她缺乏經驗，因為她2020年從特勤局學院畢業，2023年才加入特朗普的隨扈團隊。她獲指派任務似乎是基於可用性，監督人員未充分考量其經驗、能力和訓練是否足以勝任負責巴特勒的大型戶外集會活動。另一名探員在集會當天被指派操作無人機監測系統，但他入職4年只接受過使用該系統的非正式培訓，集會當天是他第3次操作，期間遇上技術問題需用數小時解決。槍手克魯克斯操作無人機飛越集會場地時，監測系統無法運作。調查小組指出，特勤局另一個失誤是當槍擊發生後，探員在不清楚是否有其他槍手下，讓特朗普的上半身暴露在外，存在風險。

報告認為，種種安全漏洞是由於探員和主管「缺乏批判性思考」所致，又對參與安全規劃的探員缺乏掌控感到震驚，他們在事發前未承擔責任，事發後也未承認失誤，直斥他們 「幾乎沒有進行自我反省，找出失誤、遺漏或需要改進的地方」。小組建議的改善措施從具體至制度上，例如在每個戶外活動部署空中監控，把持續訓練放在優先地位，以及建立針對領導層的訓練計劃。

對於外界聚焦特勤局資源緊絀問題，報告提醒不能期望更多的資金能解決問題，直言如果圍繞7月13日失敗事件的補救和改革對話，淪為討論特勤局應獲得多少額外資金，那麼事件的重要教訓就會付諸流水。