澳洲M1A1坦克退役　大部分贈烏克蘭

澳洲周三（16日）宣布，將把大部分退役M1A1主戰坦克捐贈予烏克蘭。烏克蘭去年中接收美國31輛M1A1坦克，但逾半已在戰場上損毀。俄軍至少俘虜一輛M1A1坦克，並運回莫斯科公開展示。

澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）表示，澳洲承諾支援烏克蘭，直至衝突結束。澳洲7月時淘汰59輛M1A1坦克，其中49輛將提供予烏克蘭。澳洲與美國前年1月敲定協議，購買120輛新型M1A2坦克，首批75輛已交付。自澳洲決定把M1A1坦克退役後，烏克蘭駐澳洲大使梅羅什尼琴科一直希望獲得它們。澳洲的M1A1坦克從未用於實戰，惟使用壽命已接近尾聲，運往烏克蘭前需要修理，部分則拆解留下零件日後替換。

澳洲最近選擇把MRH90直升機機隊報廢，而不是捐贈給烏克蘭，同時拍賣出售退役遠程巡邏車輛和船隻。曾於2002至08年擔任澳洲陸軍總司令的萊希（Peter Leahy），當年負責監督引進M1A1坦克。他上月接受《悉尼晨驅報》訪問，認為M1A1坦克非常職稱，應好好維護且現時仍有備用零件，因此烏克蘭非常希望得到。