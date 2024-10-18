美批華藉過剩產能主導市場　將以關稅等措施反擊

美國負責國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）周四（17日）批評，中國正透過過剩產能主導全球市場，美國將使用關稅等限制性工具反擊中方做法。美國財長耶倫同日在紐約的活動上表示，中國各地競相加大投資清潔能源、半導體等先進製造業，補貼水平非常巨大，威脅美國在這些領域的建設努力。

在美國製造業聯盟主辦的活動上，辛格指出中國積累的市場力量不斷增長，並將其用於影響經濟和地緣政治，強調美國政府不可接受中國產能過剩的後果。數據顯示，相對於電動車、電池或半導體的預期需求，中國產能嚴重過剩，而生產商正持續虧損。他直指這是問題所在，美方必須採取行動，但未透露具體措施。

辛格表示，看到中國的補貼水平和增長速度無可匹敵，歐盟、巴西、印度、南非等愈來愈多國家開始像美國一樣，將工業產能過剩視為主要問題。他指出，中國正向戰略行業提供大量供應，遠遠超出全球需求的合理吸收能力，從而消滅競爭者；又指中國20年來一直使用相同策略，在鋼鐵、太陽能和醫療設備領域取得主導地位，現在相關趨勢擴大至電動車、電池和半導體等領域。