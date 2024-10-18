以軍近月　接連擊殺抵抗軸心核心人物

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，以軍把矛頭指向受伊朗支持的抵抗軸心勢力，並已擊殺多名哈馬斯、支持哈馬斯的黎巴嫩真主黨指揮鏈。直至近月，以軍升級行動接連擊殺多名抵抗軸心核心人物，包括哈馬斯政治局主席哈尼亞、真主黨領袖納斯魯拉，以及接替哈尼亞的新任哈馬斯政治局主席辛瓦爾：

•哈馬斯政治局主席 哈尼亞

哈尼亞出席伊朗總統就職典禮後，今年7月31日在德黑蘭的下塌賓館被預先放置的炸彈炸死，伊朗把矛頭指向以色列。哈尼亞之死導致以巴停火談判擱置，黎巴嫩真主黨加強攻擊以色列北部。哈尼亞政治局主席一職由時任加薩地帶哈馬斯領袖辛瓦爾接任。

•黎巴嫩真主黨領袖 納斯魯拉

以色列空軍於9月27日轟炸位於黎巴嫩首都貝魯特南郊地底的真主黨中央總部，擊殺在內主持領導層會議的納斯魯拉、真主黨南部戰線指揮官克爾基及多名指揮官，伊朗革命衞隊副司令尼爾福魯山同時遇害。伊朗10月1日向以色列發動大規模導彈襲擊報復。

•哈馬斯政治局主席 辛瓦爾

辛瓦爾被指是哈馬斯去年突襲以色列的幕後主謀，成為以軍頭號擊殺目標，以色列情報機構認為辛瓦爾長期藏身於加薩地道，以人質作為盾牌，導致難以執行暗殺。辛瓦爾10月16日在加薩南部拉法市一幢建築物與以軍交火，與兩名哈馬斯武裝分子同遭擊殺，以軍攻擊前不知道武裝分子身份。