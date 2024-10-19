普京指金磚的目標 是成員國可持續發展和繁榮

普京指金磚的目標是成員國可持續發展和繁榮。

俄羅斯總統普京周五（18日）在莫斯科舉行的金磚國家工商論壇上發表講話時表示，金磚國家合作不針對任何人，其目標是金磚成員國的可持續發展和繁榮。

普京表示，在俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國期間，以「加強多邊主義，促進公平的全球發展與安全」為目標，努力推動金磚國家在政治與安全、經濟與金融、文化與人文聯繫3個關鍵領域的全方位合作。截至目前，相關計劃已完成80%以上，共舉辦了200多場活動、會議、會晤等，但核心事件將是於下周在喀山舉行的金磚國家領導人會晤。

普京指，2023年金磚國家國民生產總值（GDP）全球佔比達到37.4%，而七國集團（G7）則是29.3%，且差距正在拉大，並將繼續拉大。在過去10年中，金磚國家佔全球GDP增長的40%以上。今年金磚國家平均經濟增長率預計為4%，高於七國集團的1.7%，也高於全球的3.2%。

普京又指，加強金磚國家內部商業夥伴關係的關鍵問題之一是加強交通互聯互通、創建滿足商業需求的新貨運路線和走廊、現代化聯運和物流等；俄羅斯對互利合作持開放態度，並為國內外企業創造良好的具有競爭力的工作條件，以吸引外國資本和技術。他強調，發揮金磚國家的潛力，特別是以其龐大的人口和強大的資源基礎，將為金磚國家、企業和民眾帶來最大利益。