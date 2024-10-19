【東方日報世界視線】芬蘭親美入北約　求庇蔭變被犧牲

芬蘭在19世紀一直是帝俄屬土，到第一次世界大戰後期才獨立，但第二次世界大戰，德國入侵波蘭之際，蘇聯亦入侵芬蘭，初時被芬蘭軍隊擊敗，但最後蘇軍反攻納粹德國同時再入侵芬蘭，芬蘭被迫求和，保持中立。之後芬蘭享有80年的和平繁榮，直至2022年俄羅斯入侵烏克蘭，形勢大變，芬蘭的聯合政府開始仇俄親美。

2023年4月4日芬蘭正式加入北約。今年7月1日，芬蘭國會一致通過與美國的防務協議，允許美國使用芬蘭境內15處軍事基地設施，目的明顯是針對俄羅斯。兩年之內，芬蘭由一個嚴守中立的歐洲國家變成極度親美，在這新軍事「防衞合作協定」（Defense Cooperation Agreement）下，美國人員不用納稅，貨品和軍事裝備可自行出入，美國軍人不受芬蘭法律控制。

值得國際關注及令不少芬蘭人民擔心的是，無論芬蘭加入北約還是和美國簽訂防衞協定，均涉及國家主權的重大問題，卻未經全民投票通過。更令人憂慮的是，與美軍簽訂的防衞協定中，容許美軍武器進出，當中包括核武，於芬蘭邊境，美軍就可利用F15、F16戰機或中程導彈威脅200多公里外的俄羅斯聖彼得堡，這無形中不僅把芬蘭變成威脅俄羅斯的前線國家，也是北約倘與俄開戰，俄羅斯首要摧毀的目標。

俄羅斯入侵烏克蘭初期，無疑令芬蘭國會及人民非常恐慌，故此當時有約70%人民支持以及國會全數通過加入北約，追求軍事庇護。西方主流媒體揚言俄羅斯必敗，西方勝利很快到來，但經歷了逾兩年半的戰爭，芬蘭人民陷入更大恐慌，皆因俄羅斯開始壓倒烏克蘭，北約宣揚芬蘭如今受到俄羅斯更大威脅；而美國可能透過芬蘭的軍事基地，把芬蘭變成另一個美國的戰爭代理人。北約目前已無力給予烏軍更多裝備，芬蘭又如何可期望北約有更多軍事及武器支援？

北約誘使芬蘭加入，是認定了芬蘭的巨大軍事能力及戰略地位，可有效打擊俄羅斯，但倘若北約入侵俄羅斯，俄羅斯政府先前的戰略研究已顯示會用核武摧毀瑞典與波蘭之間的波羅的海──這芬蘭的生存命脈，以堵塞北約進侵，芬蘭將會是第一個犧牲品。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻