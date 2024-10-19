哈馬斯稱會變更強大　馬沙爾暫代領袖

巴勒斯坦激進回教組織哈馬斯政治局副主席哈亞周五（18日）證實，領袖辛瓦爾被以軍殺死，指他的死只會令哈馬斯更強大，以色列很快將會後悔，又強調加薩一日未達成停火協議，都不會釋放手上以色列人質。

以色列總理內塔尼亞胡召開特別安全會議，討論在辛瓦爾死亡後，救回哈馬斯手上人質的機會。辛瓦爾的遺體被運往以色列，目前存放在一個秘密地點。據指，辛瓦爾的遺體可能是以色列換回人質的籌碼，如果哈馬斯想取回遺體，就必須以人質交換。伊朗總統佩澤希齊揚發聲明悼念辛瓦爾，指他的死令人痛心和心碎。

黎巴嫩傳媒引述消息報道，哈馬斯已任命前領袖馬沙爾為代理領導人，負責與各方聯絡及處理人質事宜等。據指，哈馬斯已向土耳其、卡塔爾和埃及通報辛瓦爾的死訊，強調辛瓦爾死後，交換囚犯和結束戰事將變得更困難。

馬沙爾在1996年至2017年出任哈馬斯政治局主席，在1997年曾避過色列特工落毒暗殺，目前主要在卡塔爾和埃及活動。馬沙爾反對與以色列達成永久和平，只接受在約旦河西岸、加薩地區和東耶路撒冷，建立臨時的巴勒斯坦國，換取長期停火。馬沙爾又呼籲阿拉伯人和回教徒合力對抗以色列，強調只有巴人可以決定加薩的戰後管治。