朝兵在俄遠東基地補給畫面曝光　準備赴烏參戰

南韓政府周五（18日）證實北韓決定派遣1.2萬名士兵協助俄軍攻烏，烏克蘭政府轄下的戰略通訊與資訊安全中心（SPRAVDI）同日發布影片，顯示朝兵在俄羅斯遠東地區訓練期間接受俄軍補給，準備部署到烏克蘭。

SPRAVDI在社交網「X」發文指，最新獲得北韓士兵在俄羅斯謝爾蓋耶夫斯基訓練中心接收俄羅斯軍事裝備的畫面，並附上一段長27秒的影片，可見一批亞裔士兵魚貫地從外藉士兵手上拿取物資，期間可以聽到北韓口音的聲音說「不要越界」、「出來吧，呀」和「呀，呀，呀」。SPRAVDI稱是在不到72小時前獲得上述影片，目前影片未經證實，未能確認北韓士兵是否在俄羅斯訓練。

烏克蘭總統澤連斯基指控北韓正向俄羅斯派兵增援後，南韓國家情報院證實北韓近日決定派遣特種部隊等4個旅兵力協助俄羅斯，是朝方首次大規模派遣地面部隊，另有南韓官員透露朝軍部隊正前往俄羅斯，首批涉及1,500人，身處俄羅斯遠東海參崴。

南韓國家情報院評估，派往俄羅斯的北韓士兵分布在遠東的海參崴、烏蘇里斯克、哈巴羅夫斯克、布拉戈維申斯克等地，目前駐紮在俄羅斯軍事基地。周三（16日）拍攝的衞星圖片顯示，哈巴羅夫斯克一處軍事設施聚集了約240名北韓人。