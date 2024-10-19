8年前首次當選總統　特朗普曾陷「通俄門」

美國共和黨總統候選人特朗普2016年以政治素人身份，憑競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）首次登上總統寶座。他當選後否認通俄指控，並解僱調查的聯邦調查局（FBI）局長高銘。司法部最終未發現特朗普競選團隊與俄羅斯串通的明確證據，並無法確認特朗普解僱高銘是否妨礙司法公正。

自1988年總統選舉以來，富商兼媒體紅人特朗普幾乎每屆選舉都有出選傳言，包括代表改革黨、民主黨和共和黨，直至2015年6月16日正式宣布參選。縱使時任德州參議員克魯茲在艾奧瓦州贏得共和黨首場黨內初選，但特朗普之後強勢橫掃多個州份，成功獲得共和黨總統候選人提名，並選擇印第安納州州長彭斯為副手。但前對手杰布‧布殊、父親兼前總統老布殊、兄長兼前總統喬治‧布殊等黨內元老均表明不支持特朗普出選總統。

儘管特朗普於2016年11月9日確認擊敗民主黨對手希拉妮，贏得總統選舉。在2017年1月6日，即特朗普宣誓就職前約兩周，國家情報總監辦公室指高度相信俄羅斯總統普京於2016年下令詆毀希拉妮，損害她當選總統的可能。司法部特別檢察官米勒2019年3月提交最終報告，指無證據顯示特朗普競選團隊或其他美國公民在大選期間同俄羅斯政府合謀，以散布不實訊息或入侵民主黨電腦系統等手段干預選舉。曾引用不實情報的《華盛頓郵報》2021年承認當初報道不準確，罕見地更正及大篇幅刪除報道。