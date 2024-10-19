特朗普連任失敗指控舞弊　觸發衝擊國會

特朗普於4年前敗於拜登之手，最終連任失敗。但特朗普一直拒絕認輸並企圖翻盤，宣稱存在大規模選舉舞弊，並要求多個州份推翻選舉人票確認結果。在國會聯席會議確認選舉人票結果之時，大批特朗普支持者衝擊國會山莊。騷亂導致5人死亡，震驚全美及國際社會。

特朗普於2017年就職總統當天，便向聯邦選舉委員會提交連任競選活動文件，早於過往大部分總統。民主黨在2018年中期選舉奪得眾議院控制權後，着手調查特朗普涉嫌透過代理人向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求調查拜登和兒子亨特在烏克蘭的貪腐問題。2019年12月18日眾議院通過彈劾條款，指控特朗普濫用職權和妨礙國會。翌年2月5日，共和黨控制的參議院宣判特朗普罪名不成立，他得以繼續留任。

2020年5月25日，美國黑人男子弗洛伊德涉嫌用偽鈔購物後遭警員拘捕制服，跪頸9分鐘致死，觸發全國黑人民權運動和抗議警察暴力執法的示威，部分演變成暴力和騷亂，全美多個城市一度實施宵禁，多州出動國民警衞軍控制場面，成為美國史上最大規模的非戰爭軍事行動。特朗普當時只譴責雙方暴力行為，並主張「法律與秩序」，被指宣揚白人至上主義。

在2020年11月總統選舉落敗後，特朗普試圖推翻選舉結果，支持者在2021年1月6日闖入國會。特朗普卸任前夕，眾議院全部222名民主黨議員及10名共和黨議員投票通過彈劾條款，指控特朗普煽動叛亂，是他任內第二度被彈劾。參議院押後至拜登就職後才審議和表決彈劾動議，最終在2月13日裁定特朗普無罪。