賀錦麗質疑特朗普現疲態　無法勝任總統

美國兩位總統候選人賀錦麗和特朗普周五（18日）分別到關鍵搖擺州之一的密歇根州拉票，賀錦麗指78歲的特朗普因疲倦而拒絕多場採訪活動，質疑他無法勝任總統職務。特朗普則稱自己已48天沒有休息，一點也不累，而他造勢時發生小插曲，咪高峰沒有聲音近20分鐘才修復。

賀錦麗到大急流城出席造勢活動，她下周日（20日）踏入60歲，支持者為她唱生日歌慶祝。她說，無法理解特朗普在想甚麼，若他無法應付競選活動的嚴峻考驗，「他是否適合這份工作？我認為是合理質疑」。她亦重申，當選總統會保障女性墮胎權、建立機會經濟，民主黨會放眼未來。

特朗普則在底特律造勢，他稱自己匪已多日沒有休息，一點也不累，反而很興奮，又指賀錦麗民調落後原因是美國人不想她當總統。特朗普向支持者發言時咪高峰沒有聲音，擾攘多時，他批評民主黨徹底破壞底特律這個富有潛力的城市，承諾若當選會令底特律重生。

一名知情人士當日披露，加密預測市場平台Polymarket有4個帳戶大舉押注特朗普將贏得今屆總統選舉。帳戶的所有者是一個或多個非美國公民，平台的押注情況顯示60%人押注特朗普勝選，押注金額已超過3,000萬美元（約2.34億港元）；僅有40%人押注賀錦麗會贏。