科學家首於地殼下　發現海洋生物棲息

奧地利和荷蘭科學家近日在東太平洋海嶺的深海熱泉下方發現巨型管蟲、剛毛蟲和蝸牛，是地殼下首次發現有生物棲息，為理解深海與生態系統之間的複雜連接提供新認識。研究人員正翻查熱泉下是否有其他被遺漏的微小生物，期望未來探索其他海洋，看看它們在深海熱泉下是否有同樣情況。論文近日刊於國際科學期刊《自然通訊》。

東太平洋海嶺是火山活躍脊，位於兩個板塊在海床的交界處。海水進入地殼下裂縫後受熔岩加熱，再從地殼噴湧而出，水中礦物冷卻沉積後就會形成中空洞穴和噴口管道，整個系統稱為深海熱泉。過往研究已確認，巨型管蟲、蚌、蟹、蝦和魚等極端微生物會在熱泉周圍蓬勃繁衍，熱泉下洞穴則有微生物存活，但是否存在大型生物一直有待探索。

奧地利維也納大學和荷蘭皇家海洋研究所的科學家早前利用遙控機械人，多次下潛到東太平洋海嶺2,515米深處的深海熱泉。研究負責人之一、海洋生物學家格爾納（Sabine Gollner）稱，團隊原本希望研究巨型管蟲的幼蟲習性，因此用機械臂鑿開地殼，卻發現下方洞穴棲息的繁盛生物。研究團隊估計，海水捲入地殼下時或帶同生物幼蟲，幼蟲遂在中空洞穴定居並繁衍生息。

美國加州大學聖克魯斯分校水文地質學家費舍爾（Andrew Fisher）未參與研究，但形容該發現令人振奮，並估計更深層的深海熱泉洞穴中，可能有其他類型的生物。費舍爾更指出，木星衞星歐羅巴上也有熱泉噴口，兩者可能有相似之處，代表地球外或有生命繁衍，但由於其他天體元素循環過程有別，目前不清楚是否適合生命演化。