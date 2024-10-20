【東方日報世界視線】西方為資源而戰　佔烏西得不償失

早在2015年，《衝突解決期刊》（Journal of Conflict Resolution）就有一篇分析指出，世界上石油資源豐富的國家，如果有內部衝突，它們被外來軍事介入的機會比一般國家高100倍。當然，有巨大利益需求及軍事實力介入的，就是美國。如今可以補充的，就是在當今創新科技經濟模式發展下，還可包括蘊藏豐富鈾、鈷、鈦、鋰以及各種稀土金屬的國家。

早在小布殊、奧巴馬政府佔領阿富汗時期，美國就在廣泛勘探，計劃開發阿富汗的礦產資源。2017年，有外國傳媒的文章指出，時任總統特朗普也在計算美國佔據阿富汗的花費，是否可以透過開發金、銀、鈾及極為豐富的鋰資源來抵償軍費開支。

2022年8月，《華盛頓郵報》亦有分析強調俄烏戰爭是「一場為了這個國家礦產及能源的戰爭」，因為烏克蘭有極豐富的煤、鐵及鈦，更有大量石油、天然氣和稀土，價值以10萬億美元計算。特別是西方國家極需要稀土資源以擺脫依賴中國（佔全球60%）及俄羅斯的供應，早在2022年2月，拜登政府就要求設法減少對中國在戰略關鍵物資方面的依賴。

烏克蘭總統澤連斯基在這方面是大推手，2022年9月，他在傳媒聲稱，「透過烏克蘭，美國商業會成為世界經濟增長的火車頭」。參與的國際金融及投資集團有貝萊德、摩根大通、高盛、西屋電氣及星鏈等，商業利益包括武器、防衞設施、基建、通訊、農業等，由運輸到資訊科技，由銀行到醫療。令人毛骨悚然的是澤連斯基出賣國家利益的規模。

美國共和黨元老格雷厄姆（Lindsey Graham）早前會見澤連斯基時，就強調烏國坐擁已知10萬億至12萬億美元的珍貴資源，美國政府不能容許這一切落入俄羅斯及中國手中。事實上，無論民主黨或共和黨，垂涎烏克蘭豐富的資源是一致的，不過，隨着俄羅斯已佔領了擁有最多珍貴資源及工業、貢獻烏克蘭GDP約50%的頓巴斯，再加上兩年多戰爭破壞下的烏西，需要大量資金清理和修復，戰爭愈拖下去，烏西的破壞將更大，西方大集團愈來愈擔心花費大量金錢，最終卻只得到一個烏西爛攤子，完全是得不償失。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻