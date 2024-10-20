中國公民在菲火鍋店身中多槍亡　華促盡快緝兇

菲律賓馬卡蒂一間火鍋店上周四（17日）凌晨發生槍擊案，造成一名29歲中國公民身中多槍死亡。中國駐菲律賓大使館上周六（19日）表示已第一時間啟動應急機制，積極協助菲律賓警方偵辦案件，敦促菲方加大力度，盡快緝拿兇手，全力保障在菲中國公民的生命財產安全。

當地媒體曝光槍手駕車破門潛逃畫面，案發時一名華人男子向另一華人男子連開7槍致對方死亡，警方稱死者的手和胸部中了4槍。有居住當地超過20年的華人指，儘管菲律賓對槍枝有管理措施，但部分人仍能透過非法手段購買，而在菲律賓生活的華人平常需盡量減少接觸陌生人，去陌生地方亦要攜帶保鏢。

中國大使館發言人指，館方向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，強調會盡力保護在菲中國公民各項合法權益。中國駐菲大使黃溪連等使館官員近期與菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）等部門負責人會面，就中菲執法合作交換意見，敦促菲方採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益，加速偵破涉中國公民惡性刑事案件。發言人指，執法合作是中菲關係重要組成部分，在保障兩國人民生命財產安全、促進人民幸福福祉方面發揮着不可替代的作用。